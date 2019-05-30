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Son dakika haberi… MGK’dan Pençe Harekatı açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplanan MGK 3,5 saat sürdü. Pençe Harekatı'nın da ele alındığı toplantıda "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

19:45 -
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Son dakika haberi… MGK’dan Pençe Harekatı açıklaması!

MGK Bildirisi’nde, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı’nın ele alındığı belirtilerek, “Türkiye’nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği” vurgulandı.

Toplantıda Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.

Bildiride Suriye rejiminin, gerginliği azaltma bölgesindeki sivil halka yönelik saldırılarının Astana ruhunu zedelediği belirtildi. İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir insani krize ve kitlesel göçe engel olmak için ilgili ülkelerle temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

AYRINTILAR GELECEK….

Son güncelleme: android-time 20:05 30.05.2019
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