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Son dakika haberi… Tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var

Manisa'nın Soma ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

17:30 -
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Kaza, saat 17.00 sıralarında, Soma- Savaştepe yolu Yağcıllı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Soma’dan aldığı tarım işçilerini Savaştepe ilçesine götüren Sedat Yıldırım’ın (50) kullandığı 09 PK 933 plakalı midibüs kavşaktayken, iddiaya göre, ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü yola kontrolsüz çıktı. Yıldırım, kamyona çarpmamak için ani fren yaptı. Bunun üzerine Yıldırım’ın kontrolünden çıkan midibüs, savrularak, şarampole yuvarlandı.

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Kazada midibüsteki 2 kişi yaşamını yitirirken, 25 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Soma ve Savaştepe’deki hastanelere kaldırıldı.  DHA

Son güncelleme: android-time 18:12 09.04.2019
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