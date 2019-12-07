Son dakika: Hafta sonu planları yapanlar dikkat! Yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak ve Hatay çevreleri ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
YENİ HAFTAYLA YAĞIŞLAR GELİYOR
Hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın ortasında yağışlar yurdun önemli bir kısmını etkileyecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra puslu ve sisli
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinden sonra puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
DENİZLİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra sisli ve puslu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın(Pazar) sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 16°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğleden sonra sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BAYBURT °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
KARS °C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu
VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu