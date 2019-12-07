Son dakika: Hafta sonu planları yapanlar dikkat! Yağış beklenen iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa, Uşak ve Hatay çevreleri ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

YENİ HAFTAYLA YAĞIŞLAR GELİYOR

Hava durumu tahminlerine göre yeni haftanın ortasında yağışlar yurdun önemli bir kısmını etkileyecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra puslu ve sisli

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, bu sabah ve gece saatlerinden sonra puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, İzmir, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra sisli ve puslu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, yarın(Pazar) sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 16°C

Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu öğleden sonra sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van’ın doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KARS °C, 2°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinden sonra buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu