Son dakika: Hafta sonuna dikkat! Soğuk ve yağış yurdu sarıyor…

Yağışlı hava bugünden itibaren yurda giriş yapıyor. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye’nin genelinde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu olacak.

HAFTA SONUNA DİKKAT!

Hafta sonu yurtta hava sıcaklıkları düşüyor ve yağışlar etkisini artırıyor. Yurdun hemen hemen tümünde beklenen sağanakların yanında Doğu Anadolu’da kar da etkili olabilir. İstanbul’da pazar günü sıcaklıkların 13 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri ile Adana’nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Adana’nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.