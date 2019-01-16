Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler…

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitme ara verildi. Valilik ve kaymakamlıkların okulları tatil ettiği o il ve ilçeler şunlar...

Soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olan ülkemizde birçok il ve ilçede eğitime ara verildi.

17 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği o il ve ilçeler;

TOKAT

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

NEVŞEHİR

Nevşehir merkez ve ilçelerinde, dün geceden beri etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar ve yollarda oluşan buzlanma nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

KARAMAN

Karaman’da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, devam eden kar yağışının ulaşımda yol açabileceği zorluklar nedeniyle, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından merkez ve merkeze bağlı köyler ile tüm ilçelerde eğitim öğretime yarın ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, tipi ve olası buzlanma nedeniyle, yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği bildirildi.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ’IN 4 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle 4 ilçede kar ve kırsal mahallerde yarın okullar tatil edildi.

Afşin, Çağlayancerit, Ekinözü, Nurhak ilçelerinde okulların tamamında yarın okullar tatil edilirken, Elbistan'da bazı mahaller ile Göksun ilçe merkezi hariç tüm mahalleler, Türkoğlu İlçesinde 18 mahallede okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı. Ayrıca, resmi kurumlarda hamile ve engelli kişiler resmi izinli sayılacak.

ADIYAMAN – SİNCİK

Adıyaman'ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.

YOZGAT

Yozgat'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Perşembe günü eğitime ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi kurumlarında 17 Ocak Perşembe günü de eğitime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BİNGÖL – KARLIOVA

Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilçede yarın için de okulların tatil edildiği bildirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışından dolayı Karlıova merkez ve merkeze bağlı tüm köy okullarımız 17/01/2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir” denildi. AJANSLAR