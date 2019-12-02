Son dakika… Hastaneden Selahattin Demirtaş açıklaması!

Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Geçtiğimiz hafta fenalaştığı ve kendisine acil olarak müdahale edildiği ortaya çıktı. Demirtaş’ın bugünse hastaneye sevk edilerek, muayeneden geçtiği açıklandı.

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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada Demirtaş’ın bugün saat 17.20 civarında hastaneye getirildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Selahattin Demirtaş isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda kardiyoloji, nöroloji, gastroenteroloji ve göğüs hastalıkları anabilim dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta, poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir.” AA