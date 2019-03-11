Son dakika: Hava 10 derece birden soğuyacak! Yağmur ve fırtına geliyor… Meteoroloji uyardı!

Yalancı bahar geride kalıyor, son dakika tahminlerine göre birkaç günlük soğuk ve yağışlı dalgası yurda giriş yapmak üzere. Hava sıcaklıkları hızla düşecek ve bazı noktalarda kuvvetli yağışın yanında fırtına da etkili olacak.

UYARILAR GELDİ! SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR…

Ülkemizin, yarın (12.03.2019 Salı) Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Batı bölgelerden itibaren hafta sonuna kadar yurt genelinde etkili olması beklenen yağışların, yarın (Salı) Trakya Kesimi, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olması beklenmektedir. Bu yağışlı sistemin, Perşembe (14.03.2019) günü doğu kesimlerde etkili olduktan sonra ülkemizi terk etmesi, ancak Cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmektedir.

10 DERECE BİRDEN DÜŞECEK!

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlarla birlikte yarın (Salı) kuzeybatı, Çarşamba günü ise kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, yarın (Salı) Marmara'da önce güneybatı (lodos) öğleden sonra kuzeydoğu (poyraz), Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

3 BÜYÜK KENT İÇİN UYARI GELDİ

Üç büyük kentimizde önümüzdeki üç günün hava durumlarının şu şekilde olması bekleniyor;

İstanbul; yarın (Salı) öğlen saatlerinde başlayacak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, zamanla etkisini artırarak Çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması ve öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Perşembe günü İstanbul'da yağış tahmin edilmiyor.

Ankara; yarın (Salı) öğleden sonra başlayacak yağışların, Çarşamba günü kısa süreli ve hafif sağanak yağış şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Perşembe (14.03.2019) günü, yağış beklenmiyor, parçalı bulutlu bir havanın hakim olması tahmin ediliyor.

İzmir; sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde başlaması, öğle saatlerinde etkisini artırarak Çarşamba (13.03.2019) günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.