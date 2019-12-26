Son dakika hava durumu: 10 şehir için uyarı! Kar kalınlığı bir karışı geçecek…

Karlı ve soğuk hava Türkiye’nin önemli bir kısmını etkiliyor. Meteoroloji’nin yayınladığı son dakika uyarısına göre 10 şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yapılan uyarıda ‘Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde 20 santimetreyi geçen yoğun yağışı gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.’ denildi.

SOĞUK VE KAR YURDU SARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.