Son dakika hava durumu: Daha da soğuyacak! Meteoroloji’nin kar ve sağanak yağış uyarıları sürüyor…

Hava durumuna dair son tahminler yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
KARADENİZ’DE SAĞANAK İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE KAR
Uyarılara göre; Doğu bölgelerimizde görülecek yağışların Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Karadeniz Bölgesi için sağanak yağış uyarısı yaptı: Ordu ve Giresun illerimizde beklenen yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak cuma akşamı saatlerine kadar özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli 70 kilogram civarında olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 11 °C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı