Son dakika: Hava durumu verileri şaşırttı! Rekorların aralık ayı…

Yurtta hava sıcaklıkları mevsim normallerinin ciddi şekilde üzerinde seyrederken bu hafta ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta boyunca hava sıcaklıklarında önemli bir değişme olmayacak, güney kıyılarda hava sıcaklıkları 20 derecelere kadar ulaşacak. Ayın 26’sından sonra ise hava sıcaklıkları hızla düşecek ve soğuk hava sistemi yurdu etkilemeye başlayacak.

ARALIK ORTASINDA BAHAR HAFTASI

Hava durumu tahmin haritalarına göre Türkiye adeta bahardan kalma günler yaşayacak. Birçok şehirde hafta boyu hava sıcaklıkları 10 derecenin üzerinde olacak, İstanbul’da 16 dereceyi bulacak sıcaklıklar, İzmir’de 18, Antalya’da ise 20 derece civarında seyredecek.

10 GÜN İÇİNDE SOĞUK HAVA SİSTEMİ GELİYOR

Küresel tahmin sistemi verilerine göre 26 Aralık’tan itibaren Türkiye yeni bir soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları hızla düşerken yılın son günlerinde yurdun büyük kısmında kar kendini gösterebilir. İstanbul’da ilk kar yağışının bu soğuk hava dalgasıyla yaşanması bekleniyor.

İSTANBUL YENİ YILA KARLA GİREBİLİR

26 Aralık’tan itibaren yurdu etkilemeye başlayacak soğuklar İstanbul’da da kendini gösterecek. Yılın son 3 gününde kar İstanbul’un gündemine girecek, yurda giriş yapacak yeni soğuk hava sistemine dair detaylar sozcu.com.tr’de olacak…