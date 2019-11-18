Son dakika: Hava durumunda korkutan veri! Kasım ayı ortalamaları şaştı…

Hava durumunda dengeler şaştı, sıcak geçen kasım ayının korkutan değerleri istatistiklere yansıdı. Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da 11.7 derece olan kasım ayı sıcaklık ortalaması bu sene 20 derece dolaylarında. Meteoroloji’nin son tahminlerine göre sıcaklıklar hafta sonuna kadar yüksek değerlerde seyretmeye devam edecek ardından düşüşe geçecek.

SICAK KASIM REKORLARI ALT ÜST ETTİ

Meteoroloji’nin verilerine göre İstanbul’da kasım ayının en yüksek sıcaklığı 11 Kasım 2005’de 27.8 olarak ölçüldü. Bu sene ise 22 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklığı için rekor sıcaklık seviyeleri sıradan bir hale geldi. İstanbul’un 1981’den bu yana ölçüm yapılan kasım ayı değerlerinde ise ortalama sıcaklık 11.7, yani içinde bulunduğumuz kasımdan 10 derece düşük. Yaklaşık son 40 yılın kasım aylarının iki katı sıcaklığında bir kasım yaşıyoruz.

HAFTA SONUNA KADAR SICAKLAR DÜŞMÜYOR

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar İstanbul’da 20 derece dolaylarında seyredecek ardından düşüşe geçecek. Tüm yurtta bu haftadan itibaren hava sıcaklıklarının bir miktar daha düşmesi bekleniyor.