Son dakika: Hava sıcaklıkları düşüyor! Yurdu sağanak ve sis saracak…

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıkları adım adım düşerken Türkiye’nin önemli bir kısmı yağışlı hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Diyarbakır ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR YURDU SARIYOR

Meteoroloji’nin yayınladığı hava durumu tahmin haritasına göre Anadolu’nun önemli bir kısmında yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

SİS ETKİLİ OLACAK

Tahminlere göre Marmara ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.