Son dakika: Hava durumu hızla değişecek! Meteoroloji uyardı…

Karlı hava durumu bir süredir Türkiye'nin gündeminde. Meteoroloji'nin tahminlerine göre yurdu saran karlı ve soğuk hava dalgası bugün de etkisini sürdürecek ve ardından yurdu batıdan itibaren terk edecek. Yarın Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı bir süre daha kendini gösterecek ancak son dakika tahminlerine göre çarşambadan itibaren hızlı bir ısınma yaşanacak. Bugün İstanbul'da 3 derece dolaylarında seyreden hava sıcaklıkları, perşembe günü 12 dereceye kadar çıkacak...

Meteoroloji’nin tahminlerine göre karlı hava durumu son demlerini yaşıyor ve hava sıcaklıkları hızla yükseliyor. Bugün yurt genelini etkileyeceği son günü yaşayan karlı hava dalgası yarından itibaren yurdu terk edecek. Tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde hızla artacak ancak perşembe günü yeni bir yağışlı hava dalgası gelecek. Perşembe günü İstanbul’da yağmurlu hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12 derece dolaylarıdna seyredecek.

KARLI HAVA DALGASININ SON GÜNÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa’da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), Samsun, Ordu ve Gaziantep’te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2), Amasya, Tokat, Çorum’un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van’ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

YARINDAN SONRA SICAKLIKLAR HIZLA ARATACAK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları yarından sonra hızla artacak. Artan hava sıcaklıklarına yurdun batı kesimlerinde yağmur eklenecek.