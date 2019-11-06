Son dakika: Havalar ısınıyor ama göz gözü görmeyecek!

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine tırmanmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayınladı. Buna göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kıyı Ege ile Trakya’nın batısının yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın ; Trakya’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK ARTIYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Trakya’nın batısı ile Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

SİS VE PUS ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji’nin tahmin haritasına göre önümüzdeki günlerde sıcaklık yükselirken yurdun özellikle batı ve orta kesimlerinde sis etkili olacak.