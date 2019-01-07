Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı!

Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

android-time 02:38
Haberler Gündem
Son dakika… Heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nu ulaşıma kapattı!
Kastamonu’nun Cide ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası, Cide-Bartın Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası Bartın'a giden karayolu yaşanan toprak kayması sonucu ulaşıma kapandı.

Yenice Köyü yakınlarında meydana gelen heyelan sonrası Karadeniz Sahil Yolu kapanırken, ulaşım Yenice Köyü içerisinden tali bir yoldan kontrollü olarak verilmeye çalışılıyor.

İLGİLİ HABERAFAD ve Jandarma 75 kişi için seferber oldu!AFAD ve Jandarma 75 kişi için seferber oldu!

Kapanan sahil yolu için, karayolları ekiplerinin her iki yönden yolu açma çalışmaları yoğun olarak devam ediyor.

Karayolları ekip başının verdiği bilgiye göre, heyelanın büyük olduğu ve sabaha kadar yol açma çalışmalarının süreceği belirtildi. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 02:3907.01.2019
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar