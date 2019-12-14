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Son dakika… Hükümetten ‘Kanal İstanbul’ açıklaması!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tartışılan Kanal İstanbul projesiyle ilgili, "Ülkemiz için olduğu kadar dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul'un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Çok kısa bir süre içerisinde tüm bu çalışmaları ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

21:19 -
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Son dakika… Hükümetten ‘Kanal İstanbul’ açıklaması!

Hükümetin ‘çılgın proje’ olarak açıkladığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili Bakan Kurum açıklamalarda bulundu.

Kurum şunları söyledi;

* Kanal İstanbul, Boğaziçi’ni koruma, kurtarma projesidir. Boğaz’ın özgürlük projesidir.

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Kanal İstanbul’u, kıyı yapıları, yat limanları, konteyner limanları, lojistik merkezleriyle ülkemizin geleceği için son derece önemli bir proje olarak görüyoruz. Ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de çok önemli bir proje olan Kanal İstanbul’un ÇED sürecinde sona yaklaştık. Projemizi, çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak yürüttüğümüzü altını çizerek belirtmek isterim.

 

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Son güncelleme: 21:49 14.12.2019
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