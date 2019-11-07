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Son Dakika… Hulusi Akar: Anlaşmalar ihlal edildi! Bölgeden çekilmedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG/PKK terör örgütünün ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmediğini söyledi.

19:44 -
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Son Dakika… Hulusi Akar: Anlaşmalar ihlal edildi! Bölgeden çekilmedi

AA

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ABD PKK Rusya son dakika Terör
Son güncelleme: 19:45 07.11.2019
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