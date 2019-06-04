Son dakika… Hulusi Akar’dan Akit’e çok sert cevap: Hadlerini öğrenecekler

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan’ın canlı yayında Türk askeriyle ilgili yaptığı ‘eşek’ benzetmesi tepki çekmişti.

Akit TV’de yayınlanan “Ters Kutuplar” adlı programa katılan Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı ile tartıştığı sırada, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan’ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” ifadeleriyle milyonların tepkisine neden olmuştu.

HULUSİ AKAR: HADLERİNİ ÖĞRENECEKLER

Bakan Akar da konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, ” “Generallerimizle ilgili ileri geri konuşmak kimsenin haddi değil. Bunlar hadlerini bilecek, öğrenecekler. Yargı önünde hesabını verecekler.” ifadelerini kullandı.

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