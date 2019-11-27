Son dakika… İBB Başkanı İmamoğlu canlı yayında soruları cevaplıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın konuğu oldu.

İşte İmamoğlu’nun konuşmasından satır başları;

İstanbul otogarı yıllar önce yapılmış. Avrupa’nın en büyük otogarı. Yıllar önce yapılmış. Biz bir girdik dehşete düşersiniz. Herkesin bir kenarından tuttuğu, altında bütün suç mekanizmaların kol gezdiği bir yer. Biz orada iradenin, kamu yönetiminin, İstanbul’un kamu idaresinin ispatını ortaya koyduk. Aylık 4 milyon 600 bin lira civarında geliri var artık. Gece orada dolaşmak mümkün değildi. Artık orası kamunun idaresinde, denetiminde.

30 BİN ÖĞRENCİYE BURS

Yüz bine yakın çocuğumuza halk süt dağıtımı yapıyoruz. Mutluluklarını anlatamıyoruz size. Biz bunu kamuya gösteremiyoruz çünkü yanlış olur. bunun dışında saat 22.00’da bütün gençlerime adil bir şekilde uzun bir süre sonra İBB öğrencilere destek yardımı yapıyor. Buna burs da diyebiliriz. Üç taksitle ödeyeceğiz. saat 22.00’da gençlerimiz listede isimlerini görebilecekler.

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