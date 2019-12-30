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Son dakika… İBB Başkanı İmamoğlu’ndan SÖZCÜ’ye ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ gazetesinin Halkalı'daki merkezini ziyaret etti. İmamoğlu, SÖZCÜ yazar ve yöneticilerine verilen hapis cezalarına isyan etti: "İftiralarla yapılan hesap elbet dönecektir."

Sozcu.com.tr
16:43 -
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Son dakika… İBB Başkanı İmamoğlu’ndan SÖZCÜ’ye ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşırken, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin SÖZCÜ gazetesi yazar ve yöneticilerine verdiği haksız ve adaletsiz hapis cezalarını eleştirdi.

İBB Başkanı İmamoğlu, SÖZCÜ Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ile gazetenin birinci sayfalarını inceliyor.

Ekrem İmamoğlu, “Adalet duygusu zedelenince gerisi teferruattır, basın özgürlüğü de bunun en önemli parçası” değerlendirmesi yaparken, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün SÖZCÜ’nün yaşadığı süreci bu kapsamda değerlendiriyorum. İftiralarla yapılan hesap elbet dönecektir, toplum vicdanı bunu kabul etmez. Basının özgür ve özgün kalemleri susmaz.”

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Son güncelleme: 16:53 30.12.2019
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