Son dakika… İBB Başkanı İmamoğlu’ndan SÖZCÜ’ye ziyaret

İBB Başkanı İmamoğlu, ziyarete ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşırken, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin SÖZCÜ gazetesi yazar ve yöneticilerine verdiği haksız ve adaletsiz hapis cezalarını eleştirdi.

Ekrem İmamoğlu, “Adalet duygusu zedelenince gerisi teferruattır, basın özgürlüğü de bunun en önemli parçası” değerlendirmesi yaparken, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün SÖZCÜ’nün yaşadığı süreci bu kapsamda değerlendiriyorum. İftiralarla yapılan hesap elbet dönecektir, toplum vicdanı bunu kabul etmez. Basının özgür ve özgün kalemleri susmaz.”