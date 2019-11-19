Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İbrahim Kalın: Erdoğan, İngiltere, Almanya ve Fransa ile görüşecek

Beştepe'deki kabine toplantısının ardından basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

18:45 -
Haberler Gündem
Son dakika… İbrahim Kalın: Erdoğan, İngiltere, Almanya ve Fransa ile görüşecek

Kalın, “Sayın Cumhurbaşkanımız NATO Zirvesi’ne ciddi bir hazırlık yaparak gidecek. NATO’nun misyonu, vizyonu, 21. yüzyıldaki konumu, bundan sonraki faaliyetleri, tehdit algısı ile ilgili önemli mesajlar verecek.” dedi.

Kalın, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı başarısını gölgelemeye dönük dezenformasyon ve çarpıtma çabalarının devam ettiğini üzüntüyle izliyoruz.” diye konuştu.

Kalın, “17 Ekim Anlaşması’nın muhatabı ABD ve 22 Ekim Soçi Anlaşması’nın muhatabı Rusya’ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrımızı yineliyoruz.” ifadesinde bulundu.

Kalın, “Aslında YPG, DEAŞ’ın geri gelmesini istiyor. DEAŞ’ın sonlanmasını istemiyor, bunu kendini meşrulaştıracağı bir araç olarak kullanmak istiyor.” dedi.

Kalın, “Batı Şeria’da, Kudüs’te, Gazze’de veya başka bir yerde Filistin topraklarının işgal edilmesini hiçbir şekilde kabul etmediğimizi ve Filistin halkı özgürleşene kadar, iki devletli çözüm hayata geçirilene kadar da Filistin halkının haklı ve meşru davasında onların yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum.” açıklamasında bulundu. AA

ABD Almanya Cumhurbaşkanı Fransa İngiltere NATO Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 18:51 19.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more