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Son dakika… İçişleri Bakanlığı: İki Hollandalı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de yakalanan yabancı uyruklu teröristlerin ülkelerine gönderme işlemleri kapsamında, Hollanda uyruklu 2 terörist ülkelerine sınır dışı edildi.

22:24 -
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Son dakika… İçişleri Bakanlığı: İki Hollandalı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

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Hollanda İçişleri Bakanlığı son dakika terörist Türkiye
Son güncelleme: 22:25 19.11.2019
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