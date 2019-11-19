Son dakika… İçişleri Bakanlığı: İki Hollandalı sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, &#8220;Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS ülkelerine sınır dışı edilmiştir.&#8221; ifadeleri kullanıldı.. İLGİLİ HABERPKK, Suriye&#039;de hastaneyi hedef aldı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-iki-hollandali-sinir-disi-edildi-5460875","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-iki-hollandali-sinir-disi-edildi-5460875","pageType":"yazi","pageIdentifier":5460875,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""}); aip('newsArticle', {"identifier":5460875,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-icisleri-bakanligi-iki-hollandali-sinir-disi-edildi-5460875/","headline":"Son dakika&#8230; u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131: u0130ki Hollandalu0131 su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Hollanda","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","son dakika","ter\\u00f6rist","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":1574191475,"datePublished":1574191475,"dateModified":1574191543,"info":"{"seo_news":"false"}"});