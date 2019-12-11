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Son dakika… İçişleri: HDP ilçe başkanı, bir teröristle sınırı geçerken yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran sınırından Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir teröristin, HDP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek ile birlikte yakalandığı belirtildi.

17:20 -
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Son dakika… İçişleri: HDP ilçe başkanı, bir teröristle sınırı geçerken yakalandı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin, İran sınırından Türkiye’ye giriş yaptığı bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

İHA

Ekipler, Aziz Oruç isimli örgüt mensubu ile teröriste yardım ederek güvenli bir yere götürmeye çalışan HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Ekelek’i Ağrı kara yolunda gözaltına aldı.

Terörist Oruç ile Ekelek, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. AA

Ağrı HDP İçişleri Bakanlığı İran oruç PKK son dakika terörist Türkiye
Son güncelleme: 17:55 11.12.2019
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