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Son dakika… İdlib’te gözlem noktasına havan saldırısı: Üç asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde yer alan gözlem noktasına Suriye rejim güçlerince kasıtlı olduğu değerlendirilen havan saldırısının yapıldığını, olayda 3 askerin yaralandığını açıkladı.

10:57 -
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Son dakika… İdlib’te gözlem noktasına havan saldırısı: Üç asker yaralı

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı gözlem noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında 3 kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Durum yakından takip edilmektedir” denildi.

DHA

Son güncelleme: android-time 11:06 13.06.2019
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