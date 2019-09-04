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Son dakika… İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti

İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış görevinden istifa etti. Bağış, Mevlüt Uysal döneminde vekaleten İETT genel müdürlüğü görevine getirilmiş, İmamoğlu da Bağış'la yola devam etme kararı almıştı.

09:48 -
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Son dakika… İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış istifa etti

Ahmet Bağış istifasını sosyal medya hesabından “Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum.” başlığıyla yayımladığı bir dilekçe ile duyurdu.

AKP DÖNEMİNİN BÜROKRATIYDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 8 Ağustos’ta yeni ekibini tanıtmıştı. Ancak o ekipte yer alan bazı isimler, tepkilere neden olmuştu. Onlardan birisi de İETT’nin mevcut genel müdürü Ahmet Bağış’tı.

1973 doğumlu Ahmet Bağış, 24 Kasım 2017 tarihinde vekaleten İETT genel müdürlüğü görevine getirilmişti. İmamoğlu da Bağış’ı aynı göreve atamıştı.

İŞTE BAĞIŞ’IN İSTİFA DİLEKÇESİ

Son güncelleme: android-time 10:11 04.09.2019
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