Son dakika… İki IŞİD’li daha gönderildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS&#8217;lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS&#8217;nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi. AA. İLGİLİ HABERIŞİD şüphelisi iki yabancı Hatay&#039;da tutuklandı. . İLGİLİ HABER8 IŞİD&#039;li daha iade ediliyor. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-iki-isidli-daha-gonderildi-5480767","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-iki-isidli-daha-gonderildi-5480767","pageType":"yazi","pageIdentifier":5480767,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5480767,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-iki-isidli-daha-gonderildi-5480767/","headline":"Son dakika&#8230; u0130ki Iu015eu0130D&#8217;li daha gu00f6nderildi!","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["Bel\\u00e7ika","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","I\\u015e\\u0130D","son dakika","ter\\u00f6rist"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"marar","dateCreated":1575036648,"datePublished":1575036648,"dateModified":1575037628,"info":"{"seo_news":"false"}"});