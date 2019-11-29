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Son dakika… İki IŞİD’li daha gönderildi!

İçişleri Bakanlığı, Belçika uyruklu iki yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

17:10 -
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Son dakika… İki IŞİD’li daha gönderildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS’lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS’nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi. AA

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Son güncelleme: 17:27 29.11.2019
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