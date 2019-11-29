Son dakika… İki IŞİD’li daha gönderildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS’lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi. Açıklamada, bu kapsamda bugün Belçika uyruklu iki YTS’nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi. AA

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