Mersin İl Seçim Kurulu: Burhanettin Kocamaz aday olamaz! | Son dakika haberi

İYİ Parti’den adaylığı “İsmi YSK’ya zamanında bildirilmediği için” suya düşen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın, Demokrat Parti’den (DP) adaylığı da kabul edilmedi.

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın DP’den büyükşehir belediye başkanlığı adaylığına yapılan itirazları bugün değerlendirdi. Seçim Kurulu, değerlendirme sonucunda, yapılan 5 itirazı kabul ederek Yüksek Seçim Kurulu'na gönderdi. İl Seçim Kurulu kararında, Kocamaz'ın ne İYİ Parti'den ne DP'den ne de bağımsız olarak aday olamayacağı bildirildi.

SON SÖZÜ YSK SÖYLEYECEK

Kocamaz ile ilgili son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek. YSK’nın 3 Mart’a kadar kesin aday listelerini açıklaması bekleniyor.