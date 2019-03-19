Son dakika: İnce’den MHP’li isme 50 bin TL’lik tazminat davası!

ABD ile yaşanan Rahip Brunson krizi sırasında Amerikan Apple marka telefonunu kırdığını belirten ancak daha sonra kırdığı telefonun gerçek olmadığını itiraf eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, katıldığı bir düğünde CHP’li Muharrem İnce için hakaretamiz ifadeler kullandığı gerekçesiyle hakkında dava açıldı.

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Şikayeti yapan İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek açıklamasında, “Müvekkilim Sayın Muharrem İNCE tarafından, hiçbir zaman muhatap alınmamış olan, lakin her vesile ile müvekkilime yönelik olarak hakaret etmeyi gelenek haline getiren ve müteaddit davalarımızın devam ettiği, Ordu Milletvekili Cemal ENGİNYURT hakkında, 16.03.2019 tarihinde, bir düğün salonunda tertip edildiği anlaşılan toplantıda, yapmış olduğu hakaretamiz ifadeler içeren konuşması hasebi ile Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2019/81 Esas numaralı dava dosyasında, 50.000 TL lik manevi tazminat ve eyleminin kınanması talepli dava açılmış olup, keza bu kişi hakkında, suç niteliğinde olan fiili nedeni ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde TCK 125. Maddesi kapsamında şikayette bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.