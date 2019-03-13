Son dakika… PKK’ya hava harekatı

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. TSK’nin düzenlediği hava harekatında terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi. Düzenlenen operasyonla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan da açıklama geldi.

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Açıklamada, “Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi” ifadelerine yer verildi.