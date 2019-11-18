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Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tüm seferler iptal

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
07:58 -
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Son dakika… İstanbul Boğazı’nda tüm seferler iptal

İstanbul’da sis sabah saatlerinden itibaren birçok noktada etkili olmaya başladı.

Bunun üzerine İBB Şehir Hatları, İstanbul’daki tüm vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.

Özellikle Tem Otoyolu ile D100 karayolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.

Bu arada, sis dolayısıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda bir süre aksayan seferler, ilerleyen saatlerde normale dönmüştü.

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Son güncelleme: 08:02 18.11.2019
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