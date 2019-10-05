Son dakika: İstanbul fırtınaya teslim! Meteoroloji’nin uyardığı yağışlı hava ne zaman bitecek?

Meteoroloji’nin son dakika uyarılarıyla duyurduğu yağışlı hava yurda giriş yaptı. Özellikle yurdun batı kesimlerinde hava durumu hızla değişti ve yağışın yanında fırtına da etkili olmaya başladı. Son tahminlere göre yağışlı hava bir süre daha devam edecek ve hava sıcaklıkları düşecek.

SAĞANAK YURDU ESİR ALDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Samsun çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Antalya’nın doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Tahminlere göre hava sıcaklıklarının; iç ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

GÖKYÜZÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı. Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

ÇATILAR UÇTU AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı’nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı. İstanbul’un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Nazlı İlker Sokağı’ndaki 6 katlı bir binanın çatısı uçtu. Binanın alt katındaki galerinin önündeki park halindeki araçların üzerine düşen parçalar nedeniyle 5 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilerek tehlike arz eden parçalar temizlendi. Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı’nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı. Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

ÇATIDAKİ KİREMİTLER UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Trakya'da etkili olan yağmur ve fırtına, akşam saatlerinde etkisini kaybetti. Fırtınanın etkiliği olduğu Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde bazı ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği fırtınada devrilen ağaçlar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Hayrabolu'da bir binanın çatısından kiremitler düşerken, bazı evlerin camları kırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ise yağıştan çok fırtına etkili oldu. Etkili fırtınada zor anlar yaşayan vatandaşlar kendilerini kapalı yerlere attı. İlçenin batı kesimlerinde ağaçlar devrilirken, bir apartmanın çatısından kiremitler park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle ilçenin büyük kesimde elektrik kesintileri yaşandı.

KEŞAN BELEDİYESİ KRİZ MASASI OLUŞTURDU

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi, bölgede etkili olan yağış nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı kriz masası oluşturdu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu’nun talimatıyla oluşturulan kriz masasında, Başkan Yardımcıları Yakup Balcı, Nuran Uslu, Mustafa Altay, Mücahit Erdoğan ve sorumlu oldukları ilgili birimler 24 saat esasına göre görev yapacak.

153 Beyaz Masa’nın da olumsuz hava koşulları süresince teyakkuz halinde olacağı ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede ilgili birime ulaştırarak sorunun çözümünü hızlandıracağı kaydedildi. Keşan Belediyesi’ne bağlı ekiplerin yaşanacak her türlü olumsuzluğa karşı hazır bekletildiği bildirdi.