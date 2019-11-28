Son dakika… İstanbul için şiddetli yağmur uyarısı

Lodos yönlü rüzgârın yarın (Cuma) sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması beklenirken, beraberinde kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da pazar gününe kadar etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar nedeni ile 16-18°C'ler aralığında mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen sıcaklıkların, pazar günü itibari ile rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesi ile birlikte 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik, Zabıta ve 153 Yerinde Çözüm ekipleri, yağış nedeni ile oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletiliyor. AKOM'dan koordine edilecek çalışmalar kapsamında kritik noktalarda da önlemler alınıyor.