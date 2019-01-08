Son dakika İstanbul kar tatili haberi | Yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama var mı?

İstanbul'da bu akşam saatlerinde de doğu bölgelerin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. İstanbul'da yaşayan binlerce öğrenci ise gözünü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yapacağı açıklamaya dikti. 9 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da okullar tatil mi değil mi? İşte son gelişmeler...

İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Buzlanan sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı. Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan bir sitede seyir halindeki bir otomobil, buzlu yolda kayarak sitenin girişine sıkıştı. Uzmanlar kış lastiğini takılmasını öneriyor ayrıca yollardaki buzlanmalara karşı da önlem almak gerekiyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. İşte merak edilenler…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı açıklama gelir gelmez haberimizde olacak.

İSTANBULLULAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

İstanbul’da, Boğaz’a komşu ilçelerde ve yüksek kesimlerde hafif kar yağışı etkili oluyor.

Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş ve Beyoğlu’nda akşam saatlerinde başlayıp aralıklarla görülen kar yağışı, Boğaz’da ve tarihi mekanlarda güzel görüntüler meydana getirdi.

Yağışı fırsat bilen bazı vatandaşlar, hafta içi ve gece saatleri olmasına rağmen Rumeli Hisarı önünde karın keyfini çıkardı. Kar topu oynayarak eğlenenler, Boğaz’a karşı fotoğraf da çektirdi.

Arkadaşlarıyla Rumeli Hisarı’nda gezintiye çıkan Bilal Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul’da kar yağışını uzun zamandır beklediklerini söyledi.

Karın yağmasını fırsat bilerek dışarı çıktıklarını belirten Yıldırım, “İstanbul’un en güzel yeri diyebileceğimiz Hisar’da kar topuyla eğleniyoruz.

Gecenin bu vakti dahi olsa fırsattan istifade ettik. İnşallah böyle yağmaya devam eder; bir İstanbullu olarak en büyük temennimiz bu.” dedi.

AA