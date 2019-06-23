Son dakika… İstanbul seçim sonuçları… Oylar sayılıyor! İlk sonuçlar az sonra…

İstanbullular iptal edilen 31 Mart sonuçlarının ardından 23 Haziran’da bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin bulunduğu İstanbul’da saat 17:00’da sandıklar kapandı ve oy kullanma işlemi sona erdi. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye artık seçim sonuçlarını beklemeye başladı.

SOZCU.COM.TR'DEN DEV HİZMET: AYNI ANDA 2 AJANS…

sozcu.com.tr okuyucuları; CHP'nin seçim sonuçlarını anlık olarak ileteceği ANKA Ajansı'nın sonuç ekranlarını, Anadolu Ajansı verileriyle eş zamanlı olarak karşılaştırmalı takip edebilecek. YSK’nın vereceği iznin ardından sonuçlar bu sayfada olacak…

SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Seçim Sonuçları ->