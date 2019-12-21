Son dakika… İstanbul Trafik Vakfı artık araç çekmeyecek!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklakada “1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi. 05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir.” denildi.

BİN 202 ÇEKİCİSİ VARDI

İstanbul Trafik Vakfı’nın bünyesinde çekici hizmeti veren bin 202 araç bulunuyor.

BU BOŞLUĞU KİM DOLDURACAK?

Açıklamada; milyonlarca liralık tüm bu işlemlerin hangi kurum ya da kuruluş tarafından sürdürüleceğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ancak mevcut durumda, İstanbul Trafik Vakfı’nın yanı sıra, ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren, Emniyet’e bağlı vakıf ve dernekler de var.

Araç çekme işlemini bu kuruluşların yapması öngörülüyor.

(Ayrıntılar geliyor)