Son dakika… İstanbul Valiliği’nden hava durumu uyarısı! Yağış geliyor…

İstanbul ve çevresi bugün kapalı bir havaya uyandı. Meteoroloji’den yapılan hava tahminlerinde bugün öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca hem Meteoroloji hem de İstanbul Valiliği yarın için uyarıyor.

VALİLİKTEN YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, yurt genelinde Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağı belirtildi. Açıklamada, geçen hafta sonundan bu yana genelde yağışsız, az bulutlu, açık geçen havaların ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugün gündüz saatlerinde Trakya’dan başlayacak yağışlarla birlikte yerini hafta sonu serin ve yağışlı havalara bırakacağı ifade edildi.

5 Ekim Cumartesi günü ise bölgenin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yağışların Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin 6 Ekim Pazar günü etkili olduktan sonra pazartesi günü bölgeyi terk etmesi ve aynı gün bölgenin batısının yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, bölge genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Cumartesi günü hissedilir derecede azalacak. Mevsim normalleri civarı ve yer yer altına düşmesi beklenen hava sıcaklıkları 8 Ekim Salı gününden itibaren tüm bölgede tekrar artacak. Rüzgarın bugün bölgenin batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden, kuvvetli (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.” (DHA)

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı çok bulutlu, bugün (Cuma) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile zamanla Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın batı ilçeleri ile gece satlerinden itibaren Kıyı Ege’de kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ





