Son dakika… İstanbul’da yine deprem! AFAD: 3,9 Kandilli: 4,3 Avrupa: 4,3

İstanbul’da gece saat 23:20 sıralarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu.
Depremin önceki depremlerin meydana geldiği Silivri açıklarındaki Kumburgaz fayında meydana geldiği belirtilirken AFAD 3,9, Kandilli 4,3, Avrupa deprem izleme ajansı da 4,3 olarak depremin büyüklüğünü açıkladı.
AFAD’a göre deprem 7 km derinlikte 3,9 olarak gerçekleşti.
Kandilli’ye göre 12 km derinlikteki deprem 4,3 büyüklüğündeydi.
Avrupa deprem izleme ajansına göre ise deprem yerin 13 km derinliğinde 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.