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Son dakika… İstanbul’da yine deprem! AFAD: 3,9 Kandilli: 4,3 Avrupa: 4,3

İstanbul'da bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin Silivri açıklarında yaşandığı beliritilirken üç farklı deprem izleme ajansı farklı bilgiler verdi.

23:39 -
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Son dakika… İstanbul’da yine deprem! AFAD: 3,9 Kandilli: 4,3 Avrupa: 4,3

İstanbul’da gece saat 23:20 sıralarında meydana gelen deprem korkuya neden oldu.

Depremin önceki depremlerin meydana geldiği Silivri açıklarındaki Kumburgaz fayında meydana geldiği belirtilirken AFAD 3,9, Kandilli 4,3, Avrupa deprem izleme ajansı da 4,3 olarak depremin büyüklüğünü açıkladı.

AFAD

AFAD’a göre deprem 7 km derinlikte 3,9 olarak gerçekleşti.

Kandilli’ye göre 12 km derinlikteki deprem 4,3 büyüklüğündeydi.

Avrupa deprem izleme ajansına göre ise deprem yerin 13 km derinliğinde 4,3 büyüklüğünde gerçekleşti.

 

Avrupa deprem istanbul son dakika
Son güncelleme: 23:53 26.09.2019
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