Son dakika: İstanbul’a fırtına uyarısı! Donma riski var…

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde esen rüzgârın öğle saatlerinden itibaren şiddetini arttırarak Salı sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Özellikle gece saatlerinde 5 dereceye kadar gerilemesi beklenen sıcaklıkların fırtına nedeni ile ölçülenden 4 derece daha soğuk hissedileceği belirtildi. Soğuk hava ve fırtına nedeniyle yaşanması muhtemel donma, kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalar, ağaç devrilmesi, tabela ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması tavsiye edildi.

DONMA TEHLİKESİ

Evsiz ve sokakta kalan vatandaşlar için donma tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada “İBB sokakta yaşayan erkekleri Esenyurt İBB Eğitim Merkezi’ndeki misafirhanede, kadınları ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde ağırlamaya devam ediyor. Bu merkezlerde sokakta yaşayan kişilere sağlık, temizlik güvenlik ve yemek hizmetleri veriliyor. Kış boyunca devam edecek olan bu uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizler için 153 İBB Beyaz Masa hattı, 112 Hızır Acil veya yakınlardaki emniyet güçleri ile bağlantıya geçilebilir. İBB Zabıtası gelen ihbarları değerlendirerek sokaklardan evsiz vatandaşları toplamaya başladı” denildi.