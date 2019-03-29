Son dakika: İstanbul’a fırtına uyarısı! O güne kadar dikkat, hava serinliyor…

Marmara’da fırtına, Akdeniz’de sağanak yağış, Doğu Anadolu’da kar… Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı hava durumu haritalarıyla vatandaşları uyardı. Marmara Denizi’nde bugün etkili olacak olan fırtına İstanbul ve çevresini de etkileyecek. Deniz seferlerinde aksamalara dikkat edilmesi gerekiyor.

İSTANBUL’A FIRTINA UYARISI

MGM’den yapılan uyarı şu şekilde; Marmara Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmekte olan rüzgarın; yarın (Cuma) akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cumartesi (30.03.2019) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

YAĞIŞ FIRTINA SOĞUK HAVA UYARISI…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Sinop ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis, Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, zamanla İç Anadolu’nun güneyi ile Sivas ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

İç Anadolu’nun güney ve doğusunda hissedilir derecede olmak üzere ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.