Son dakika: İstanbul’a ilk kar düştü! Yurttaki karlı hava dalgası sürecek mi?

İstanbul’un yüksek kesimlerinde kendini gösteren karla karışık yağmur heyecan yarattı. Bugün ve önümüzdeki birkaç gün Anadolu’da birçok şehirde süren kar yağışı İstanbul’a soğuk ve yağışlı hava olarak yansıyacak. Ocak ayının ilk hafta sonundan itibaren yeni bir soğuk hava dalgası yurdu etkilemeye başlayacak.
KAR VE SAĞANAK YURDU SARDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimleri ile Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı
DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 11 °C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Burdur ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 9°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinde kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde kar yağışlı
KONYA °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
TOKAT °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı