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Son dakika… İstanbul’da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili flaş gözaltı

Son dakika! İstanbul Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada, 1 kişinin yangına sebebiyet verdiği gerekçesiyle Hatay'da gözaltına alındığı belirtildi.

18:25 -
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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde Beyoğlu ilçemiz Asmalı Mescit Mahallesi Jurnal Sokakta bulunan 6 numaralı binada çıkan yangında 1 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

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Açıklama şöyle devam etti:

Olay sonrasında İl Emniyet Müdürlüğümüzce başlatılan araştırmalar neticesinde yangına sebep olduğu iddia edilen (1) şüpheli şahıs Hatay ilimizde gözaltına alınmıştır. Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşımıza da acil şifalar diliyoruz. DHA

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Son güncelleme: android-time 18:45 03.03.2019
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