Son dakika: İstanbul’da binlerce öğrenci bekliyor! Yarın okullar tatil mi? Valilik’ten açıklama geldi mi?

İstanbul'da yaşayan binlerce öğrenci, kar yağışının şehri etkisi altına almasıyla birlikte yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya herhangi bir açıklama yaptı mı? İşte son dakika İstanbul gelişmeleri...

İstanbul’da kar yağışı şehri etkisi altına aldı. Yarın sabaha kadar sürmesi beklenen karın güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji vatandaşları buzlanma ve don olayına karşı da uyardı. Peki yarın (8 Ocak Salı) İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? İşte ayrıntılar…

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak yapıldığı takdirde haberimizdeki yerini alacak.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul'da Salı günü; Çok bulutlu,akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatleri buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Minimum: 0 °C Maksimum: 3 °C

Çarşamba günü; Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı ilçelerin (Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Minimum: 0 °C Maksimum: 8 °C

Perşembe günü ise; Çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Minimum: 6 °C Maksimum: 12 °C