Son dakika: İstanbul’da artçılar sürüyor! Bir deprem daha… İşte son depremler!

İstanbul günlerdir adeta beşik gibi sallanıyor. İstanbul’da yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi bazı ilçelerden hissedilen deprem vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, saat 14.03’te Marmara Denizi’nde 3,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, bölgede hissedildi. Denizde meydana gelen deprem, Silivri’ye 21,45 kilometre uzaklıkta ve 12,23 kilometre derinlikte yaşandı.

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