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Son dakika: İstanbul depremle sallandı! 4.7’lik İstanbul depremi korkuttu… Son depremler

Saat 11:01'de İstanbul'da Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'un birçok ilçesinden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi, depremin merkezinin İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi ile Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi arasında olduğu ve büyüklüğünün 4.7 olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 9,8 km derinliğinde olduğu bildirildi.

11:01 -
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Son dakika: İstanbul depremle sallandı! 4.7’lik İstanbul depremi korkuttu… Son depremler

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıklarken AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.6 derinliğini ise 5.36 kilometre olarak açıkladı.

Deprem, İstanbul’un sahil şeridi başta olmak üzere büyük bir kısmında da hissedildi.

(Ayrıntılar geliyor)

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 11:16 24.09.2019
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