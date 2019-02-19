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Son dakika: İstanbul’da vapur seferleri yeniden başladı

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edilmişti. Sisin etkisini azaltması üzerine iptal edilen seferler yeniden başlatıldı.

07:59 -
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Gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, İstanbul’un birçok noktasında görüş mesafesini düşürdü. Özellikle Boğaz’da etkisini arttıran sis nedeniyle Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

AA

Sis nedeniyle İDO’nun Beşiktaş-Bostancı ve Harem-Sirkeci seferi de iptal oldu. Beşiktaş iskelesinde vapur seferleri iptallerinden haberi olmayan vatandaşların bazıları iskelede beklerken bazıları ise toplu taşıma araçlarıyla Anadolu yakasına geçmeyi tercih etti.

AA

AA

DHA

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Son güncelleme: android-time 11:03 19.02.2019
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