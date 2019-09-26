Son dakika haberi: İstanbul bir kez daha sallandı! Marmara Denizi’nde artçı depremler devam ediyor

İstanbul’da yoğun şekilde hissedilen ve bazı binalarda hasara neden olan 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli’den yapılan açıklamada depremin 23.20’de meydana geldiği ve merkez üssünün Silivri olduğu belirtildi. Depremin yerin 7 metre derinliğinde ve 4,3 şiddetinde olduğu bildirildi. Depremde can kaybı veya yaralının olup olmadığı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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AFAD 3,9 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi’nden yapılan açıklamada ise saat 23.20’de meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak belirtildi. Açıklamada “Denizde meydana gelen deprem, Silivri’ye 21,16 kilometre uzaklıkta ve 7,02 kilometre derinlikte yaşandı” ifadelerine yer verildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER