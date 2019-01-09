Son dakika: İstanbul’da hava şaşırtacak! 1 günde 15 derece… Meteoroloji’den hava durumu tahminleri

Soğuk ve karlı hava dalgası Türkiye'nin birçok noktasında etkisini gösterdi. İstanbul'da hava sıcaklıkları eksi değerlere kadar düştü, özellikle sabah saatlerinde bazı yollarda ciddi buzlanmalar dikkat çekti. Sabah saatlerinde işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar dondurucu soğuklardan etkilendi. Son dakika verilerine göre sıcaklıklar büyük bir hızla yükselecek ve iki gün arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceye kadar ulaşacak. İşte yurtta hava durumuna dair Meteoroloji'nin son tahminleri...

Dondurucu havalar son günlerde yurdun birçok noktasında mevsim normallerinin çok altında soğuklara neden oluyor. Buzlanma sabah saatlerinde İstanbul’da önemli noktaları etkilerken soğuk hava bugün öğlen saatlerinden itibaren büyük bir hızla yurdun batı kesimlerini terk ediyor. Meteoroloji’nin son dakika verilerine göre soğuklar kısa sürede geride kalacak ve hava sıcaklıkları hızla yükselecek. Dün gece eksi değerleri gören İstanbul, yarın 13 dereceye kadar ısınacak, iki gündeki sıcaklık farkı 15 dereceye ulaşacak.

KAR DOĞUYA KAYDI, BATI ISINIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu kesimlerdeki genellikle kar, Doğu Karadeniz kıyıları ile Şanlıurfa çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların akşam saatlerinden itibaren ülkemizi terk etmesi bekleniyor. Kar yağışlarının Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren ülkemizin, batı kesimlerinden başlayarak Orta Akdeniz'den gelen ılık ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey ve batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Manisa çevrelerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege ve Marmara’da güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE’YE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI GELDİ

Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla, Çanakkale ile Aydın ve Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLERLEYEN GÜNLERDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin 5 günlük raporuna göre hava ısınacak ancak yağışlı hava dalgası yurda batıdan giriş yapacak. Türkiye’nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanaklar görülecek.

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı, gece saatlerinde sonra kuzey ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile gece saatlerinden sonra Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -2°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANISA °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı zamanla batı kesimleri çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağışlı

BURDUR °C, 3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

HATAY °C, 10°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, sabah saatlerinde doğusu ile akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinin çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AKSARAY °C, -3°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

CANKIRI °C, -2°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 0°C

Parçalı az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, akşam saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

BOLU °C, -2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

DÜZCE °C, 2°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur; iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 0°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 5°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı; akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu

MUŞ °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri ile Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

SIIRT °C, 3°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra parçalı ve az bulutlu