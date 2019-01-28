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Son dakika… İstanbul’da içki fabrikasında yangın

Güngören'de bulunan alkollü içecek fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği fabrikayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

12:10 -
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Yangın, Güngören’de alkollü içecek fabrikasında meydana geldi. Bahçelievler şehit İbrahim Koparır Caddesi’nde bulunan fabrikadaki yangının tankların sökümü sırasında çıkan  kıvılcımların çatıdaki izolasyon malzemelerine sıçraması sonucu çıktığı belirtiliyor.

Yangına Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiyelerinden 23 araç, 68 personelle müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.

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Fabrika çevresel ve lojistik etkenler nedeniyle üretime ara vermişti.

DHA

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Son güncelleme: android-time 13:11 28.01.2019
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