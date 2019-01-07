Son dakika: İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji’den son hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika uyarıları üst üste geldi ve bir çok il ile birlikte İstanbul da beyaza büründü. İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini bugün de gösteriyor. kar yağışı ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Peki İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? İşte son hava durumu raporu...

Meteoroloji ve AKOM’un son dakika uyarılarının ardından İstanbul adeta kara kışa teslim oldu. İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı salı günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Meteoroloji’nin yayınladı son hava durumu raporuna göre Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş’un batısı ile Elazığ’ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan kar yağışı açıklamasında, İstanbul'da 07.01.2019 pazartesi günü sabah ilk saatlerden itibaren meydana gelecek yağışların, 08.01.2019 salı günü akşam saatlerine kadar kuzey ve doğu kesimleri ağırlıklı olmak üzere aralıklarla kar sağanakları şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Güney kıyılarında 1-3 cm. kuzey ve iç kesimlerde 5-10 cm. arasında kar yüksekliği beklendiğinden vatandaşlarımızın ve ilgililerin buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.



TRAFİKTE YOĞUNLUK YÜZDE 67’YE ULAŞTI

İstanbul’da kar yağışıyla birlikte trafikte yoğunluk yaşanıyor. Kar yağışı dün akşam saatlerinde başladı gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden kar yağışı trafikte yoğunluğa neden oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte trafik saat 08.15’te yüzde 67’ye ulaştı.



ÇAMLICA TEPESİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışını en etkili olduğu yerlerin başında İstanbul’un simgelerinden olan Çamlıca Tepesi geldi. Çamlıca tepesi beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bir çok vatandaş dışarı çıkarak kar topu oynadı. Bazıları da, eşi ve sevgilisiyle yürüyerek yağan karın keyfini çıkardı.



TAKSİM’DE FOTOĞRAF ÇEKTİREN ÇEKTİRENE

Taksim Meydanı’da yağan kardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu. Başta yabancı turistler olmak üzere kar yağışını görenler Taksim Anıtı’na giderek o anları ölümsüzleştirdi.



YURTTA HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Muğla ve Aydın çevrelerinde yağmur şeklinde görülecek yağışların, bugün Hakkari ve Şırnak’ın doğusunda, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Batman, Siirt, Muş’un batısı ile Elazığ’ın kuzey ve doğusunda yoğun kar şeklinde (20-50 cm) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde kuzeyi ile akşam saatlerinden itibaren il geneli kar yağışlı (İl genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.) -2

İstanbul: Çok bulutlu, il geneli aralıklı kar yağışlı 4

İzmir: Çok bulutlu 8

Bursa: Çok bulutlu ve kar yağışlı 2

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 6

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı -1

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı (Yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.)