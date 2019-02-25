Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı!

İstanbul genelinde hafta sonu etkili olan kar yağışı sabahın ilk saatleriyle birlikte yerini yağmura bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Kışla Mücadele Araçları da herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için megakentin birçok noktasında alarm durumundaydı.

05:55 -
Haberler Gündem
Son dakika… İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura bıraktı!

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, bu gece geç saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

Gece saatlerinde Taksim  Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde gezinen vatandaşlar yağmurdan etkilenmemek için şemsiye kullandı. Bazı vatandaşların da saçak altlarına girdiği görüldü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından sabahın erken saatlerinde yollarda trafik oluşmaması ve kar yağışının etkisiyle meydana gelen buzlanmanın önüne geçebilmek amacıyla Taksim Meydanı başta olmak üzere ana yollarda kar küreme araçları hazırda bekletiliyor. İHA

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more